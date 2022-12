Oriol Junqueras llega a la casa de la familia Parejo para hablar del “monotema”: la independencia de Cataluña. Sin embrago, esta vez lo hace en un entorno distinto al que habitualmente está acostumbrado a hablar.

El presidente de Esquerra Republicana les explica que es “muy nuevo en esto de la política” y que se ha dado cuenta que “tiene un punto de decepcionante porque no aprendes nada o que cuesta mucho aprender cuando hablas con otros políticos” porque “hay un guion muy marcado”.

Jordi Évole le pregunta a la familia Parejo si les afecta la independencia de Cataluña como andaluces. Pedro, médico de profesión, cree que “sentimentalmente afecta”, pero lo que más afectaría sería la “parte económica”.

Javier, Doctor de Economía en la Universidad de Sevilla, habla de esa parte económica. Junqueras explica que ERC es un partido socialdemócrata y defienden que “debe haber un modelo de pensiones comparecido al austriaco, un modelo educativo parecido al de Finlandia…” Cogiendo un poquito de lo mejor de cada sitio. Algo que “cuesta mucho dinero”, según asegura Javier, y que “necesita de recursos”. El líder de ERC asegura que los recursos necesarios los tienen.

Junqueras explica que su partido ha intentado crear impuestos que consigan más justicia social: “Que pidan más a los que más tienen, para ayudar a los que más lo necesitan”. A Javier le resulta curioso que eso lo apliquen a Cataluña cuando es algo que se vive en España: “Hay una serie de zonas mucho más ricas, que son las que más aportan, y hay una serie de regiones menos afortunadas que requieren más recursos. Esa es la solidaridad territorial de España que es lo que tú aplicas sólo para Cataluña”.

El líder de ERC explica que los ciudadanos de Cataluña representan el 17% del total de España, aportan el 24% de los impuestos y reciben el 9% de las inversiones. “Eso no puede ser”, comenta. Gloria no está de acuerdo con el argumento de Junqueras: “Cataluña es un motor económico de España importante gracias también a los españoles porque ahí se han potenciado muchas industrias en detrimento de otras regiones. Me duele porque Cataluña está donde está gracias a los españoles”.