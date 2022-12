'Me parece ridículo contestar a preguntas sobre el caso Neymar'

Évole trata de indagar en el caso Neymar y es el propio Florentino Pérez quien pone sobre la mesa las acusaciones del periodista Xavier Bosch, quien le acusó de orquestar una trama que perseguía poner de relieve la opacidad del fichaje de Neymar y desprestigiar la gestión de Sandro Rosell. Según Bosch, Florentino habría contactado con José María Aznar para que este moviera sus hilos en el Gobierno a través del ministro Ruiz-Gallardón, que pondría en manos del juez Pablo Ruz la investigación de la operación Neymar.



"Como seguidor del Barça, le voy a preguntar una cosa: ¿Ha tenido usted algo que ver con todo el escándalo de Neymar?", se arranca Jordi Évole. El presidente del Real Madrid sonríe y responde con rotundidad: "Usted sabe perfectamente que no y además me parece ridículo contestar a esto".



Sobre la dimisión de Sandro Rosell, Florentino saca su discurso más diplomático. "Le llamé y le puse un mensaje cuando se fue, pero no hemos hablado. Supongo que estará afectado porque en su situación lo estará pasando mal y yo siempre he tenido buena relación con él. Yo si le veo le doy un abrazo, eso seguro", responde el presidente blanco.