Jordi Évole pregunta a Florentino Pérez su opinión sobre el trabajo de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. El presidente blanco, con un pasado ligado a la política, cree que Rajoy se enfrentaba a una situación difícil. “Se encontró un país al que iban a echar del euro, al que iban a rescatar… Yo le puedo decir que íbamos por el mundo y nos miraban mal”, asegura un Florentino que concluye asegurando que Rajoy “ha hecho lo que tenía que hacer”.

El presidente del Real Madrid asegura que la polémica reforma laboral del PP le ha parecido bien, a la vez que cree que los españoles son más competitivos con sueldos más bajos. “A la gente le estamos pidiendo el sacrificio, a los ejecutivos, no tanto en el salario como en el esfuerzo que tienen que hacer de irse por el mundo”, argumenta Florentino.

Del proyecto Castor, cuya empresa (ACS) tiene la propiedad, asegura que “se creó una alarma que no se correspondía con la realidad”. Florentino afirma tajante que no hubo “ni un temblor en ninguna casa, ni en el mismo sitio donde fue el epicentro, no pasó nada”. Concluye con la esperanza de que la planta Castor pueda funcionar en 2014, aunque cree que “los almacenamientos de gas son menos necesarios que hacía unos años”.