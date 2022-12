La baronesa Thyssen confiesa en Salvados que no le gusta todo el arte abstracto y denuncia que "hay muchos pintores perdidos que creen que lo hacen y no". Además, Tita Cervera denuncia lo que considera esnobismo: "La gente compra cuadros carísimos por el nombre, no les acaban de gustar y los venden".

Preguntada sobre la feria ARCO, la baronesa apunta que "hay cosas buenas y cosas malísimas". Sobre la especie de momia de Franco metido en una nevera, Tita Cervera dice que es "fea" y que ella siempre aprecia "la belleza": "Me gustan los árboles, el amanecer, el anochecer, la luna llena, todas las cosas bonitas, lo insulso o que busca el shock no".

Al llegar a un cuadro de su marido pintado por el artista Lucian Freud, la baronesa desvela la intrahistoria de la obra: "Cuando le pintaron ese cuadro se pasó dos años y medio posando, me decía que se dormía, que no podía más". Cuando el pintor acabó la obra, Tita Cervera no dudó en decirle al artista: "Lucian, eres muy buen pintor retratista, lo que pasa es que mi marido será así dentro de diez años".

Tita Cervera recuerda que el barón Thyssen era "alegre y divertido" y bailaban cada noche. "Poníamos música, hablábamos, bailábamos él y yo, nos reíamos todo el rato", recuerda.

Además, la baronesa cuenta cómo se cuelgan los cuadros en un museo y confiesa que ella en su casa ha tirado de taladro y tacos: "Yo sé colgar un cuadro, pero aquí no, en un museo no me atrevería por si pasa algo". No obstante, destaca que ahora tiene las obras con un sistema diferente: "Pongo unas guías en el techo, bajan unos hijos y los cuelgan".

Tita Cervera defiende el "diálogo" para solucionar la situación en Cataluña: "Deseo paz para todos"

Aprovechando que pasan frente a un cuadro llamado 'Hombre rojo con bigote', Jordi Évole pregunta a Tita Cervera por el expresidente Aznar.

Tita Cervera habla de política: "Aprecio mucho al señor Aznar, ha sido un gran presidente"

Tita Cervera: "La labor que tienen Felipe VI y Letizia Ortiz es terrible porque trabajan todo el día para los españoles"

A pesar de la baronesa Thyssen no quiere hablar de política, ni de monarquía, finalmente Jordi Évole logra que sí hable de monarquía.