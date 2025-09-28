Elvira Lindo, sobre la "banalización" al hablar de salud mental: "Pasamos de no mencionar nunca la depresión a que parezca que todo el mundo tiene"

Elvira Lindo acompaña a su pareja, Antonio Muñoz Molina, en este difícil camino para escapar de la depresión desde un pueblo de la España vaciada. La escritora reflexiona en Salvados sobre cómo la sociedad actual aborda los problemas de salud mental.

Antonio Muñoz Molina pasea por las calles, hace recados y vive como cualquier otro vecino de Ademuz con la calma y el sosiego que la vida le ha ido arrebatando a lo largo de los años. Las cámaras de Salvados le acompañan en este deambular por este pueblo valenciano de apenas mil habitantes, el lugar que su pareja, Elvira Lindo, visitó miles de veces durante su infancia y que ahora se ha convertido también en su refugio.

Mientras se le escucha hablar del clima y de sus preocupaciones como hortelano con los tenderos, pocos dirían que estamos ante uno de los escritores españoles más reconocidos, que llegó a ser director del Instituto Cervantes de Nueva York y que ha vivido en grandes ciudades de medio mundo, acompañado, desde hace 35 años, de su inseparable Elvira, otra de las más grandes de nuestras letras en siglos.

La depresión de Antonio Muñoz Molina y el apoyo de Elvira Lindo

Antonio atraviesa hoy una depresión que lo ha llevado a replantearse su modo de vida y lo ha conducido hasta este rincón de la España vaciada. Su huerta le sirve de terapia, como la misma Elvira predijo. "La depresión es acostarte por la noche y no querer despertarte por la mañana", reflexiona en el programa de laSexta. Y lo peor, a su juicio, es la forma en la que se "autoalimenta".

Elvira Lindo relata en Salvados cómo poco a poco fue comprendiendo lo que le ocurría a su pareja. La atención médica, unida al apoyo constante, se convirtió en un pilar en el camino hacia la recuperación. Una situación que inevitablemente le recuerda a la escritora a su propia infancia, cuando su madre enfermó y ella, con apenas nueve años, tuvo que inventar un personaje "mágico" para sobrellevar la situación. En el fondo, admite, sigue convencida de que posee aquella magia.

El escritor reconoce que lo más importante para alguien que atraviesa la depresión es recibir amor y compañía, además, por supuesto, de tratamiento médico. Que haya alguien a su lado hay alguien dispuesto a aliviar la culpa y la vergüenza que con frecuencia acompañan a esta enfermedad. Y esa persona, en su caso, es Elvira.

Sobre la banalización a la hora de hablar de salud mental

La creadora de Manolito Gafotas aprovecha para hacer un llamamiento público para que se hable de salud mental, por supuesto, pero de forma responsable. "Tal vez porque se ha empezado a hablar descontroladamente de ella, creo que se ha banalizado muchísimo", critica.

"La gente se ha puesto a decir que tiene depresiones como un añadido, un complemento. Hay que tener respeto por la gente que lo pasa muy mal y saber que a veces lo que tenemos es estrés, nerviosismo o frustración. En vez de depresión, tenemos tristeza", explica. "Hemos pasado de no pronunciar nunca la palabra depresión a que parezca que todo el mundo la tiene y no es verdad", dice tajante.

La sanidad pública no tiene los recursos necesarios

Antonio Muñoz Molina reconoce que no ha encontrado en la sanidad pública el tratamiento, el amparo y la ayuda que una enfermedad como la suya necesita.

"Me parece insultante cuando la gente habla de sus terapeutas y no piensa que hay mucha gente que necesita una terapia de verdad y no tiene dinero para pagársela, o está en una lista de espera imposible", denuncia su pareja.

"Tenemos que medir lo que decimos públicamente, porque para ser tratado necesitas dinero. La falta de recursos en salud mental, ya sabemos que en todo lo demás, pero en salud mental en el sector público es algo muy serio", asevera Lindo, molesta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.