Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina hablan sobre salud mental en el próximo Salvados: "Tenemos que medir lo que decimos"

Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo conversan con Gonzo sobre salud mental en el próximo programa de Salvados. Desde Ademuz, el pueblo que vio crecer a la escritora, la pareja comparte reflexiones íntimas sobre su vida, su obra y su relación con la España vaciada.

El próximo domingo, Salvados estrena un nuevo programa con Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina como protagonistas. Para ello, el equipo se desplaza hasta Ademuz (Valencia), el pueblo que ha visto crecer a la escritora. En este adelanto, Gonzo charla con la pareja no solo sobre su vida y su obra, sino también sobre la salud mental, un tema en el que ambos se sinceran.

En el programa, el célebre autor reconoce entre risas lo inesperado de su vida actual: "¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser hortelano?". Pero también se muestra serio al hablar de su experiencia con la sanidad pública, confesando que no encontró en ella los recursos necesarios para ser tratado.

Por su parte, Lindo subraya la desigualdad en el acceso a la terapia: "Me parece insultante cuando la gente habla de sus terapeutas y no está pensando en que hay mucha gente que necesita terapia de verdad y no tiene dinero para pagársela. Yo creo que tenemos que medir lo que decimos públicamente", afirma en el adelanto que podemos ver sobre estas líneas.

A lo largo de la conversación, Lindo, que pudo ser ministra de Cultura, recuerda también pasajes de su infancia y juventud, como la "educación sexual" que recibió y su paso por la televisión de los 90 como guionista de las 'Mama Chicho', además de reflexionar sobre la repercusión que tuvo y tiene el niño de Carabanchel (Alto) que salió de su imaginación y que lleva acompañando a generaciones de lectores desde 1994.

"Igual hay peña que te conoce por Manolito Gafotas que ahora está flipando", bromea Gonzo ante algunas revelaciones de la autora.

