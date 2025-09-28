"Me dolió menos la gracia sexual que el que pensaran que era menos inteligente": Elvira Lindo, sobre el machismo siendo guionista de las 'Mama Chicho'

Antes de convertirse en la afamada escritora que es hoy y tras su trabajo en la radio, Elvira Lindo fue también guionista. Hoy recuerda en Salvados su etapa escribiendo sketches para las 'Mama Chicho' y todo lo que tuvo que vivir en aquel ambiente machista de la tele de los 90.

Entre la radio y los libros, estuvo la televisión. Elvira Lindo repasa su currículum vitae profesional y vital acompañada de Gonzo quizá en uno de los lugares más apropiados para ello, el bar de 'las primeras veces', ese sitio de Ademuz (Valencia) en el que pasó tantas horas en su infancia y en su adolescencia.

Tras charlar con el presentador de Salvados sobre su infancia, su vocación y su talento innato para hacer reír (al que a ella, paradójicamente, en un principio no le encontraba la gracia) y repasar sus inicios en la radio con personajes tan carismáticos como la 'pija madrileña' Mona Sera, habla también de una etapa que hoy recuerda sin reparos, pero que en aquella época, intentaba que pasara más que desapercibida en su casa.

"Escribí chistes y guiones para las 'Mama Chicho'. Empecé cuando empezó la tele privada y luego entré en aquella locura de aquellos programas, pues Cruz y Raya, Raúl Sénder, Mary Santpere, estaba Emilio Aragón también", cuenta hoy, tres décadas más tarde, en laSexta.

"Hice una sustitución, porque lo hacían otros, una vez de 'Humor Amarillo'. Era todo ese mundo de locura, de circo", desvela.

El machismo de la tele de los 90 desde dentro

La escritora recuerda algo que ocurrió cuando trabajaba con Valerio Lazarov: "Se puso a gritar porque el cámara no les estaba enfocando bien el culo (a las 'Mama Chicho') y yo me preguntaba: 'Pero, vamos a ver, ¿para qué las traes de Milán?'. El culo puede ser bastante parecido en cualquier barrio madrileño. Pobrecitas, las traían desde Milán y se las volvían a llevar allí, incomprensiblemente para mí. No sé qué negocio tenían con Berlusconi".

La mujeres que se exponían ante la cámara eran la imagen con la que fantaseaba aquella sociedad machista de los 90, pero las pocas que trabajaban detrás, también sufrían sus consecuencias. Ella era la única guionista mujer de aquel programa.

Elvira Lindo: "Me trataban con condescendencia"

"Me trataban con condescendencia. Era un ambiente a veces un poco grosero y donde se decían cosas como 'Me la vas a chupar'. Era un mundo un poco cocainómano", narra.

Ella conseguía sobrellevarlo "porque estaba acostumbrada a ser una chica dura". "Si algo me dolía, me iba a mi casa con ello", reconoce. "Lo que más me dolió fue el trato como mujer, haciéndome de menos intelectualmente. Es curioso, porque me dolió menos la gracia puramente sexual que el que pensaran que era menos inteligente", reflexiona.

Elvira Lindo vuelve a poner el ejemplo de aquella reunión "en la que el jefe máximo protestaba porque los realizadores no estaban apuntando a los culos y a las tetas". "Este era el mundo que se te había presentado y tú tenías que escribir sobre eso y poner en el guion 'un barrido de culos'", comenta.

