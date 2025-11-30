El detalle de la llamada de Mazón a Pradas que descoloca a Gonzo: "¿Cómo que le pregunta que dónde va?"

Mazón ni siquiera sabía dónde se encontraba el edificio en el que estaba teniendo lugar la reunión del Cecopi la tarde de la DANA y Salomé Pradas tuvo que explicarle por teléfono cómo llegar, desvela la exconsellera en Salvados.

Sin duda, uno de los puntos más discutidos sobre la gestión de la DANA en Valencia es el retraso en el envío del ES-Alert. Gonzo aprovecha su entrevista en Salvados con Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, para abordar directamente el tema: "¿El ES-Alert tarda en enviarse porque usted quería informar al presidente Mazón?".

La respuesta de Pradas es inmediata y firme: "No". La exconsellera defiende que el procedimiento del ES-Alert se siguió según lo establecido, con todos los debates y gestiones necesarios, sin esperar a que Mazón respondiera a sus llamadas. "Si no me cogía las llamadas, ¿cómo íbamos a estar esperando allí a una persona que ni siquiera en esos momentos sabía si iba a venir?", dice con amargura.

"¿Para qué llamó a Mazón entonces a las 20:10 h, un minuto antes de que el mensaje llegase a los móviles?", preguntó el periodista. Pradas corrige: "Me llama él a mí". Según explica, Mazón solo se comunicó para avisarle de que se dirigía al Cecopi, tras haber sido informado previamente a las 19:47 h de que se enviaría la alerta. La misma hora en que Maribel Vilaplana, quien acompañaba a Mazón aquella tarde en 'El Ventorro', salió con su coche del parking, según las últimas investigaciones.

Mazón ni siquiera sabía dónde estaba el edificio en el que estaba reunido el Cecopi

"Yo me imagino que esa es la llamada, cuando yo le informo de que la situación es muy grave y que se va a enviar ese mensaje, ese ES-Alert, en la que él se activa, porque después hay unas llamadas a personal de su gabinete y de protocolo", explicó Pradas.

Pradas precisa que en ese primer contacto no le confirmó si asistiría a la reunión. La segunda llamada, a las 20:10 h, llegó mientras Mazón se dirigía al Cecopi, y otra más, a las 20:18 h, para informar que ya estaba llegando y preguntar por la ubicación exacta. "Hasta le tuvo que decir cómo llegar a la sala de reuniones del Cecopi", recalca Gonzo, visiblemente sorprendido. "Simplemente en esa llamada le expliqué que el Cecopi lo estábamos celebrando en la zona donde está el Centro de Coordinación de Emergencias y que tenía que subir a la planta de arriba y que al fondo, a mano izquierda, encontraría la sala donde estábamos", responde ella.

"¿Nunca había ido a La Eliana, al edificio donde está Emergencias?", quiere saber el periodista. "Lo desconozco. Yo con él no había estado allí. Piense que yo llevaba de consellera únicamente tres meses", comenta.

