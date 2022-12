Salvados entrevista al líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, pocas semanas después de su salida de prisión. Jordi Évole se desplaza a Euskadi para conversar con el exportavoz de Batasuna, en la que es la primera entrevista que éste concede a una televisión de ámbito nacional tras la publicada por The New York Times días antes de su salida de prisión y la emitida por EITB hace más de un mes.Durante todo un día, Otegi responde a las preguntas de Évole en una tensa conversación que no evita repasar los episodios más duros de la violencia terrorista, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, entre ellos.



La pertenencia de Otegi a ETA, su entrada en política, su negativa y la de su partido a condenar los atentados, la crudeza de episodios como el de Hipercor, y su papel en las treguas que fue declarando (y rompiendo) ETA hasta su abandono definitivo de la violencia, se suceden en la conversación. Durante el programa, Jordi Évole muestra a Arnaldo Otegui el doloroso testimonio de dos víctimas de ETA, Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, político del PSE asesinado por ETA en febrero del 2000 y Aitziber López de Lacalle, hija del periodista José Luis López de Lacalle, asesinado por la banda terrorista en mayo del mismo año.