En ‘Pobreza energética’, ‘Salvados’ se trasladó a un barrio donde había mucha gente reenganchada a los contadores de la luz porque les habían cortado ese suministro. Reconocían haberse reenganchado a la red eléctrica debido a su situación límite, a pesar de que les podrían llegar multas de seis a 60 millones de euros.

Juan José Ramos, era uno de los afectados que habló en el programa ‘Pobreza energética’. El vecino cuenta que después de la emisión, un técnico de Iberdrola fue al bloque “expresamente a mirar contador por contador los ocho bloques de vecinos. Es decir, a hacer un informe de todos los contadores que había en los ocho portales”, comenta.

La compañía le había mandado para revisar los contadores y tras realizar su trabajo “a algunos vecinos que los manipularon les han llegado sus correspondiente sanciones”. Incluido a él. “Casi 800 euros”, asegura.

A Cote Romero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, las sanciones le parecen algo “indecente” porque “ellos están manifestando una necesidad de tener suministro energético básico para tener una vida digna y están manifestando que no pueden pagar la factura de la luz”, explica.

Sin embargo, la compañía ha impuesto una sanción de acuerdo a las normas, pero Cote asevera que “lo suyo es que se hubieran reunido con ellos y habilitar una fórmula para que afrontaran los pagos de una manera más fácil, hablar con la Administración... Crear una vía de solución”, en vez de sancionarles directamente.

"Si no tengo dinero para comer, ¿cómo lo voy a pagar?"

Juan José Ramos fue a Iberdrola para intentar solucionar las cosas de otra manera pero “lo único que me dijeron en las oficinas fue que solo podían estudiar la forma de aplazarme esa sanción, en seis meses”. El afectado no pudo aceptarlo. “Si no tengo dinero para comer, ¿cómo lo voy a pagar?”, comenta.

Y es que, el vecino asegura que en ningún momento se ha negado a pagarles las facturas. “Sé que la solución es complicada, pero si una persona acredita que no puede pagar, no puede pagar la factura, pues coger y decirle: ‘La electricidad, como el gas y el agua, es un bien básico y no se lo vamos a cortar, es cierto, pero le vamos a poner el consumo mínimo y lo podrá usar. Luego, tendrá que pagarlo cuando usted esté trabajando’. Esa sería una solución pero esa solución debe tomarla el Gobierno porque sabemos que los empresarios van a decir: ’Esto es un negocio y a mí me da igual lo que consumas, lo que debas o tus problemas en casa. Tú consumes y tú pagas. Y si no pagas, te lo corto’".

"Tú consumes y tú pagas. Y si no pagas, te lo corto"

A Cote le hubiese gustado que las compañías hubiesen reaccionado “no yendo a la caza y captura de este fraude, entre comillas, que no es un fraude, es una necesidad”. También denuncian a la Administración, “que muestra su cara más cruel con los ciudadanos que están en una situación de vulnerabilidad dejándoles sin colchón social”, asevera.

La plataforma Por un Nuevo Modelo Energético, ha creado “una caja de resistencia con un número de cuenta donde todos podemos participar económicamente para ayudar a las personas que están en situación de pobreza energética”, explica la coordinadora.

Cote espera que la reacción que tengan las compañías eléctricas sea diferente a la que han tenido esta vez. Explica que la plataforma se ofrece a hacer intermediación para poder plantear fórmulas asequibles para que las familias aborden los pagos. También habla de la Administración porque “no olvidemos es el gran responsable, que tiene la obligación de cuidar a los consumidores vulnerables”, concluye.