El consejo de Elvira Lindo tras su experiencia con Antonio Muñoz Molina a quienes acompañan a personas con depresión: "Esfuérzate, hazlo por mí"

Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo llevan casi 35 años juntos y el escritor tiene desde hace más o menos un año."Como pareja, ¿podríais dar consejo a alguien que os esté escuchando y pase por la misma situación?", les pide Gonzo en esta entrevista de Salvados.

"Como pareja, ¿podríais dar consejo a alguien que os esté escuchando y pase por la misma situación? Me refiero a cuando uno de los dos tiene depresión y eso condiciona la vida en casa", reflexiona Gonzo ante Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina en esta entrevista del cuarto programa de Salvados.

Los dos prestigiosos escritores llevan casi 35 años juntos, han vivido en grandes ciudades de medio mundo, han viajado por diferentes países y ahora, encuentran la paz que necesitan en Ademuz, un rincón de la España vaciada con apenas mil habitantes que vio nacer a la madre de Elvira y que ha visto crecer a la creadora de Manolito Gafotas.

Ese es su refugio ante el mundanal ruido que a veces no solo ensordece los oídos, sino también el alma. Antonio sufre depresión desde hace un año y ahora está saliendo de ella gracias a los profesionales médicos, a su huerto y a la paciencia y los cuidados de Elvira.

Elvira Lindo, compañera en la batalla

"A veces te sientes vulnerable porque piensas: 'Esto está tan cogido con alfileres que como me pase cualquier cosa, no sé si yo me voy a hundir'. Es complicado", reconoce ella antes de atreverse a lanzar recomendaciones. "Mucha gente me decía: 'Tú cuídate'. Y yo pensaba: '¿Y eso cómo se hace?'", cuenta.

La escritora advierte de que los psiquiatras no están las 24 horas del día con su paciente, pero quienes les acompañan en la vida cotidiana no tienen horario laboral para ello. "Entonces estoy yo y tengo que decirle, cuando le veo decaído, cosas que parecen obvias: 'La vida merece la pena', 'estás protegido', 'no estás a la intemperie', 'tienes muchas cosas que merecen la pena', 'no te va a pasar nada más allá de la depresión'", explica en el programa de laSexta.

Pero hay ocasiones en las que es necesario romper y apretar un poco las tuercas, asegura Lindo. "Hay veces que hay que decir: 'haz un esfuerzo. Hazlo por mí'. Quizá suene poco psiquiátrico, porque al enfermo nunca hay que presionarle, pero creo que hay momentos en los que sí es necesario. Eso es muy poderoso: esa orden clara, terminante, de decir: 'Esto no puede seguir así. Hazlo porque tienes que hacerlo'".

Cuidar lo cotidiano

Antonio Muñoz Molina también ha aprendido mucho en este tiempo y transmite su sabiduría a quien pueda escucharle y necesite estas palabras: "En la vida cotidiana, en la pareja o en cualquier relación, hay que poner la misma atención y el mismo cuidado que pones en tu trabajo".

"Y lo cotidiano lo incluye todo: desde cómo está tu casa o cómo la cuidas, hasta cómo tratas a las personas que tienes cerca, a las que quieres. Ese cuidado no se improvisa, tienes que aprenderlo. Y no te lo enseñan en ninguna parte", reflexiona.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Ya disponible Salvados: Elvira en atresplayer.com