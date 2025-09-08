La confesión de Thais Villas sobre Wyoming: "Si en El Intermedio le dejaran hablar sin guion igual estaríamos todos en la cárcel"

Thais Villas habla sobre el papel de El Gran Wyoming como presentador: "A él le gustaría ir más allá de lo que va El Intermedio, si le dejaran hablar por sí mismo, sin guion, igual estaríamos en la cárcel".

Gonzoregresa a la que fue su casa, El Intermedio, como presentador de Salvados para entrevistar a sus excompañeros, El Gran Wyoming y Thais Villas. La reportera repasa cómo ha sido la trayectoria del presentador en sus 20 años en El Intermedio: "A él le gustaría ir más allá de lo que va El Intermedio, si le dejaran hablar por sí mismo, sin guion, igual estaríamos todos en la cárcel".

"Este programa no se llama 'La hora de lo que piensa Wyoming', este programa se llama El Intermedio y yo estoy aquí completamente al servicio", afirma el presentador, que da la razón a su compañera. Y es que Wyoming explica que la gente le ve "mayor y piensa" que lo que dice lo piensa: "Esto es muy delicado porque esto es un programa muy político y a mi no me gustaría trabajar en una causa que no es la mía, ni mucho menos contra mi causa, no podría estar aquí".

"A veces me he quedado en blanco pensando en mi hija", recuerda, entre risas, El Gran Wyoming, que confiesa a Gonzo una cosa que le da "mucha rabia": "Lo dije un día comiendo con autoridades de Telecinco cuando hacía 'Caiga quien caiga', les dije que era impresentable que la gente mintiera de esa forma".

"Si yo hago eso un día, en los 20 años que llevo, al día siguiente no vuelvo a trabajar nunca", destaca El Gran Wyoming, que insiste: "Si cojo un trabajo de Jiménez Losantos o de Carlos Herrera, si hago un editorial como esos, no vuelvo a trabajar en la vida". "Si miento deliberadamente una sola vez me echan de aquí y no me vuelven a contratar nunca y eso lo hacen tíos todos los dias", denuncia el presentador, que concluye tajante: "Eso marca una pauta que es frustrante".

*Vuelve a ver el programa completo de Salvados: El Gran Wyoming, El Gran Chechu en atresplayer.com