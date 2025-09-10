El conductor del Alvia que descarriló en Angrois dejando 80 muertos habla con Gonzo: "Frené con todo"

Gonzo entrevista a Francisco José Garzón Amo, el maquinista del tren que descarriló en Angrois el 24 de julio de 2013 en un accidente que causó 80 muertes.

Este domingo, Gonzo charla con el maquinista y algunos de los supervivientes del accidente de tren en Agrois.

"Aparecían mi nombre y mis apellidos completos, mis fotos... No me había bajado del Alvia y ya estaba todo en la prensa. ¿Quién filtró todo eso?", se pregunta Francisco José Garzón Am, el conductor del tren, en Salvados, donde recuerda cómo vivió ese trágico día en el que el tren descarriló en Angrois el 24 de julio de 2013. Un trágico accidente que terminó con la vida de 80 personas y dejó 148 heridos.

"Veo que estoy llegando, y digo, '¡la curva!', y frené con todo", afirma el conductor, que asegura que "el batacazo fue bestial". Incluso, el conductor asegura que llegó a pensar que se habían "matado todos".

Además, Francisco José afirma que no tiene "miedo a nada": "Tengo la conciencia tranquila y si tengo que entrar yo (en la cárcel) pues entro yo, pero quiero que se sepa todo, que haya justicia".

No te pierdas 'Salvados: el maquinista del Alvia', este domingo en laSexta a partir de las 21:35 horas.