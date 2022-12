¿Qué CCAA encabeza la tasa de desempleo en octubre?, ¿cuántas islas componen Baleares? Évole pone a prueba a presidentes autonómicos

Jordi Évole pone a prueba a los presidentes autonómicos Miguel Ángel Revilla, Ángel Garrido, Francina Armengol, Guillermo Fernández Vara y Fernando López Miras. ¿Cuánto sabrán sobre las demás Comunidades Autónomas?

¿Qué harían si la mitad de la población de su CCAA pidiera la independencia como en Cataluña? Hablan cinco presidentes autonómicos

Jordi Évole pregunta a los presidentes autonómicos qué hubieran hecho ellos si se hubieran encontrado con la situación que viven los gobernantes catalanes. ¿Hubiesen puesto urnas?

Francina Armengol, la única de los presidentes autonómicos contra la prisión preventiva de Junqueras

La presidenta de Islas Baleares, Francina Armengol, es la única presidenta contraria a la prisión preventiva de Oriol Junqueras. Por su parte, Miguel Ángel Revilla señala que "debe haber un juicio cuanto antes porque no es de recibo lo que se tarda en España en las prisiones preventivas".

El mensaje de Revilla a Casado: "Quiere un 155 más duro, y luego, ¿qué? Hay que convencer a Cataluña sin la porra, los jueces y el 155"

"Me sorprende y me preocupa muchísimo que el PP quiera un 155 más duro. Para que Cataluña esté en España tiene que estar contenta": reflexiona Miguel Ángel Revilla. Una opinión que comparte Francina Armengol: "No estoy para nada de acuerdo con el 155, ¿de qué sirvió?".

La crítica de Francina Armengol al PP: "Es una irresponsabilidad que muchos artículos del Estatut de Baleares y Andalucía se fulminaran en el catalán"

"La gran irresponsabilidad del PP fue usar Cataluña como granero de voto": señala Francina Armengol. Además, la presidenta autonómica explica que mientras en El PP llevó al Constitucional el Estatut catalán, con el de Baleares y Andalucía no pasó anda aun teniendo artículos iguales".

Guillermo Fernández Vara, a Ángel Garrido: "Un 20% de catalanes no eran independentistas y ahora sí, eso no es culpa de los demás"

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, debaten sobre el conflicto catalán. "A ver si vamos a poner la carga del problema sobre los demás, esto lo generó el independentismo extremo", indica Garrido.

¿Por qué el PP recurrió artículos de Estatut catalán y no de Baleares y Andalucía? Garrido responde: "Hay que recurrir todos los no constitucionales"

Jordi Évole pregunta por qué el PP recurrió al Constitucional artículos del Estatut catalán y no del balear o el andaluz siendo los mismos. "Alguien no haría el repaso que se debería de haber hecho", explica Ángel Garrido, del PP.

El rifirrafe entre Revilla y Garrido por la independencia judicial: "No cambies mis palabras, critico el sistema de nombramiento de los jueces"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el de la Comundiad de Madrid, Ángel Garrido, debaten sobre la independencia judicial. "Llevo denunciando que lo partidos políticos nombren a los miembros del poder judicial toda mi vida", señala Revilla.

El enfado de Revilla por el acto de Cs y VOX en Alsasua: "Son un peligro. ¿No es bastante con que Cataluña se quiera ir para tener otro conflicto tras eliminar a ETA?"

Jordi Évole pregunta a varios presidentes autonómicos sobre el acto de Ciudadanos y VOX que tendría lugar días después en Alsasua. Miguel Ángel Revilla se muestra muy enfadado al respecto: "Es terrible, ¿no tenemos bastante con un foco como Cataluña como para abrir otro?". Algo, en lo que todos los presidentes coinciden.

Un cambio de financiación autonómica, recuperar el Estatut... ¿por dónde pasa la solución en Cataluña según los presidentes autonómicos?

Jordi Évole pregunta a Miguel Ángel Revilla, Ángel Garrido, Francina Armengol, Guillermo Fernández Vara y Fernando López Miras si creen que la solución catalana pasa por una nueva financiación catalana. Ninguno se muestra de acuerdo.

¿Monarquía o república?: Revilla, Armengol, Garrido, Fernández Vara y López Miras se 'mojan' en un sorprendente 'minireferendum'

"He tenido muchas dudas sobre esto, ahora digo monarquía porque me ha convencido el rey Felipe VI", destaca Ángel Garrido al preguntarle Jordi Évole si prefería monarquía o república. Armengol, Fernández Vara, López Miras y Revilla también 'se mojan'.