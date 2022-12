Oriol Junqueras se defiende del vídeo de ERC: “Yo creo que en este vídeo no se habla mal de España. Lo que el vídeo explica es que hay decisiones que se toman mal y estamos convencidos de que podemos tomarlas mejor”. Pedro cree que es “demagogia”, mientras que Antonio asegura que “con esa losa de que me quiero independizar, lo que estás promoviendo es que no se hagan inversiones. ¿Qué voy a hacer, inversiones para que se vayan? No puedes vertebrar una cosa con alguien que se quiere ir”.

Jordi Évole quiere saber si formar parte de España nunca ha sido bueno para Cataluña. Junqueras asegura que “tiene cosas positivas desde el punto de vista de la cultura, de la lengua, el derecho de que todos seamos bilingües...”. Sin embrago, no encuentra algo pragmático. Ni siquiera en el caso de las Olimpiadas donde “las inversiones del Estado en Cataluña estuvieron por debajo del porcentaje de población que Cataluña representa”, comenta el presidente de Esquerra Republicana.