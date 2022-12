“Hoy tener trabajo no significa salir de la pobreza. No es una garantía”, comenta AntónCostas. El presidente del Círculo de Economía explica que “el mundo anglosajón ha ido hacia una fórmula que es el contrato de cero horas. Es un contrato con alguien que tú tienes que estar a disponibilidad de él a lo largo de todo el día, pero que puede suceder que hoy trabajes una hora, mañana trabajes dos o tres o que no trabajes ninguna”.

"No hay posibilidad de basar la Economía en bajos salarios"

Costas lo compara con el modelo los temporeros españoles. “Te vas por la mañana a la plaza del pueblo y allí esperas a ver si viene algo. Eso viene un poco del mundo anglosajón. Eso se ha copiado aquí con exageración. Eso es un riesgo tremendo social, pero es un riesgo para la economía... No hay posibilidad de basarla en bajos salarios y en contratos de cero horas”, comenta y cita una frase de Henry Ford I para ejemplificar lo que sería un buen modelo de economía: “Quiero trabajadores bien pagados para que me compren mis coches”.