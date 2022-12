Después de conocer la visión de David Fernández acerca de la cuestión independentista, Jordi Évole le reúne con Miquel Iceta y Albert Rivera. El presentador pregunta a Iceta qué hará el 9-N: “Ver qué pasa, como casi todo el mundo. No me siento llamado”. El líder del Partido de los Socialistas Catalanes reconoce que, a pesar de que la consulta no tendrá validez legal, mucha gente saldrá a la calle a expresar su opinión y “eso tendrá un valor”. Iceta entiende que el presidente Rajoy defienda la legalidad, pero afirma que “un gobierno no se puede escudar sólo en la Ley”.

El representante del PSC apunta que “nadie sabe cómo cambiar las relaciones entre Cataluña y el resto de España si no es por la vía del diálogo, la negociación y el pacto”. Preguntado directamente sobre si está a favor de la independencia, Iceta responde: “Creo que Cataluña saldría perdiendo. No quiero tener una frontera ni con Aragón, ni con Valencia”.

Albert Rivera asegura que no irá a votar el 9-N: “Cuando me convoquen a unas elecciones democráticas, iré como buen demócrata”. El líder de ciudadanos subraya el hecho de que na consulta “no tiene una garantía”: “Es un simulacro, una ficción. No tendrá validez jurídica, ni legal, ni política. ¿Cómo voy a valorar un dato que me da un gobierno que se ha saltado la Ley?”

Rivera plantea una alternativa a la consulta del 9-N: “El Estado Catalán puede impulsar una reforma de la Constitución y la votaríamos todos los españoles”. El representante de C’s no rechaza comparaciones extremas: “No somos un pueblo oprimido, una colonia. Somos una parte de España”.

Jordi Évole pregunta a los diputados si el Parlamento Catalán ha dejado en algún momento de cumplir sus funciones básicas por el impulso de la consulta. David Fernández defiende que no, pero ni Rivera, ni Iceta están de acuerdo. Este último no duda en afirmar que “el Gobierno de Cataluña desde hace mucho tiempo sólo piensa en esto [la consulta]” y asegura que Mas “ha convertido esta legislatura en una cuenta atrás”.

Para terminar la charla, Jordi Évole rescata de hemeroteca una discusión entre Albert Rivera y David Fernández ocurrida en el Parlamento catalán el 29 de octubre de 2014. Los diputados aprovechan para poner sobre la mesa los motivos de su tensa relación, que se remontan a un escrache sufrido por el líder de Ciudadanos dos años atrás.