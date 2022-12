Ada Colau no se imaginaba dando un mitin político porque siempre se ha visto en el campo del activismo social en el que lleva muchos años. Ada explica que la política institucional la había descartado: “Me habían hecho propuestas de entrar en partidos políticos y he dicho que no”, asegura. Partidos como Iniciativa Per Catalunya o las CUP. “Fichar por un partido político siempre dije que no lo haría”, asevera.

La miembro de Guanyem Barcelona explica en qué se diferencia su partido de otros como el PP o el PSOE. “De entrada, todo el mundo que impulsa a Guanyem Barcelona es gente que no venimos de partidos políticos. No hay nadie de la política”, comenta. En vez de tesorero, tienen una comisión de logística que tiene una subcomisión de tesorería. “Es una organización horizontal y transparente donde las personas que se ocupan de las cuentas del partido no trabajan para el partido, no reciben un sueldo”, asegura.

"Creo que hay que feminizar un poco la política"

El dinero lo sacan de su “propio bolsillo” y no hay nadie que cobre dentro de la organización política. “Ponemos una cuota y pedimos a la gente que colabore porque no queremos depender de los bancos, de grandes financiadores privados que luego te piden cosas a cambio”, comenta. Se ha puesto la cuota de 20 euros al mes y Ada Colau la ha pagado anualmente para ayudar a hacer “un poco de cajón”.

La campaña electoral de Guanyem a las elecciones de Barcelona les costará “mucho menos que a otros partidos”, según explica Colau. “Llevo toda la vida haciendo activismo social y con cuatro duros montamos actos en los barrios, montamos manifestaciones de miles de personas y lo hacemos con cuatro euros. No hace falta tanto dinero”, asevera.

Para conseguir una mayor participación ciudadana, la activista social asegura que se alcanza “dejando que la iniciativa de la participación sea de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Ahora es el Ayuntamiento y las instituciones las que le dicen a la ciudadanía cuándo puede participar y sobre qué puede participar y en qué condición”, comenta.

Además, la miembro de Guanyem Barcelona asegura que el partido convocará referéndums “cuando la ciudadanía lo solicite”. Sin embargo, no han calculado cuantos referéndums pueden hacer en una legislatura porque eso le parece de la “vieja política” donde los políticos lo sabían todo, que todo lo respondían y que tenían que mostrar seguridad en sí mismos. “Creo que hay que feminizar un poco la política. No tengo que tener respuesta para todo”, explica.