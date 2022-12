Lluís Cabrera comenta que la imagen que se tiene de Cataluña en España no coincide con lo que vive a diario. “En España hay una visión distorsionada y creo que la realidad que vivimos no se corresponde en mi caso, en mi círculo, no estamos a lengüetazos limpios ni peleándonos por la lengua...”, asegura.

Carlos Rodríguez explica que “lo de la lengua es un tópico muy extendido. Puedo decir que nunca me encontré con nadie al que le haya hablado en castellano y que no me siguiera hablando en castellano”.

En cuanto al dicho en Cataluña de que "España nos roba", Lluís cree que “hay una parte de razón cuando se dice que Cataluña aporta y recibe menos de lo que aporta”. Carlos explica que “está claro que Cataluña aporta más de lo que recibe”, pero no ve que ese desequilibrio perjudique a Barcelona.

Como solución a las diferencias, Carlos propone “un poco más diálogo y voluntad, porque se argumentan en base a tópicos y cuando desaparezcan...”, comenta.