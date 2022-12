Sobre la denominación de algunos fondos de inversión como ‘fondos buitre’, Ismael Clemente, experto en la compra de ladrillo para inversores internacionales y Managing Director de Magic Real Estate, asegura que es una denominación "gráfica" y "cachonda" pero "necesaria" porque cumplen su función en la cadena de la inversión al igual que en la cadena alimenticia de la naturaleza.

Cuando un fondo de inversión aterriza en una empresa que no pasa por su mejor situación, Clemente asegura que se preocupa por los trabajadores y por el producto porque "difícilmente se obtiene rentabilidad si no hay una masa social en la empresa tranquila y no tiene un producto competitivo y vendible en el mercado".

Explica que los fondos de inversión no son especuladores sino que la mayoría son “inversiones”. En cuanto a la denominación ‘empresarios’, Ismael asegura que a veces se aplica “a señores que viven del BOE. Son gente que depende de contratos con la Administración Pública que construyen empresas enormes pero basadas en el trato con la Administración Pública”.

Clemente es experto en invertir en mercado inmobiliario y confiesa haber propuesto a algún fondo de inversión que compre vivienda pública con la que se pueda hacer negocio. “Esa familia paga un alquiler todos los meses y ese alquiler genera un flujo de caja que al fondo que ha comprado le compensa en relación al precio que ha pagado por la vivienda”, explica Ismael.

Ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento ha querido hablar en ‘Salvados’ porque en cierto modo “es como haber vivido por encima de tus posibilidades”. “Si has intentado jugar a Robin Hood y hacer vivienda pública pero con fondos provenientes, no del contribuyente sino, de financiación exterior, el financiador te acaba pidiendo su pasta de vuelta”, comenta.

El juego consiste en “construir viviendas, alquilarlas, permitir que las rentas sean muy inferiores al mercado y a cambio tienes un montón de gente agradecida con esas viviendas”, explica Clemente.

El director no cree que los fondos de inversión se aprovechen de la debilidad de la Administración. “Una cosa es aprovechar el momento y otra es aprovecharse se alguien”, comenta.

Asegura que en las viviendas de protección oficial “el fondo de inversión negociará cada situación en función de la realidad que perciba” porque tiene la capacidad de mirar si eso es así o si el inquilino le está engañando. Gente que debía estar pagando más por su piso y no lo está haciendo porque “Alá es grande y la Administración Pública nunca le ha reclamado la renta correspondiente”, comenta.