Jordi Évole entrevista a Joan Carles, el director del centro penitenciario Brians 1, en Barcelona, donde hay 1.400 presos. El director informa que en España hay 50.000 presos, una cifra que para un país de 46 millones de habitantes ”es mucho”.

Cuenta que comparado con otros países, el español tiene mucha más gente en prisión no porque se delinca más, sino porque “lo que tenemos es un régimen de cumplimiento que es más duro y condenas más largas”, asevera. Algo que no es bueno porque “cuanto más tiempo está la gente en prisión, más se deteriora”.

Jordi Évole le pregunta a Joan Carles si puede grabar dentro de las celdas. El director lo niega por “respeto a la intimidad y a la imagen de ellos”. El periodista insiste porque le sorprende que se pueda grabar en una calle vacía de presos, donde no se ve a ningún recluso ni reclusa. Y sospecha que tengan algo que ocultar. “Puedo decir que no. Lo que pasa es que me estás haciendo una pregunta que no está dentro de mis competencias”, se defiende Joan Carles.