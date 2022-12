Fernando Luengo, profesor de Economía de la UCM y miembro de Econuestra, comenta que no es solo la clase obrera tradicional la que sufre la precariedad si no aquella gente que recibía prestaciones sociales y ya no la reciben, también los pobres.

Luengo explica que el precariado no es sólo un fenómeno que afecta a España: “Alemania tiene a una quinta parte de su población trabajadora en el umbral de la pobreza”.

Ahora se habla mucho de la competitividad y a simple vista es bajar los costes de productividad y los de los trabajadores. Fernando no está de acuerdo. “Es un pack que no acepto porque los países más competitivos son países de altos salarios”. Asegura que “la competitividad basada en la calidad no se consigue bajando salarios”, al contrario “crea un clima social donde no hay un compromiso ni siquiera de los trabajadores”.

El profesor comenta que “los salarios han bajado más de lo que han hecho los precios y han subido los beneficios de los empresarios” y que las empresas que están ganando más con el precariado son “las grandes transnacionales”. No se quiere hablar de las políticas económicas porque “sirven a los intereses de las oligarquías”, explica Luengo.

Los sindicatos “están a la defensiva intentando preservar los pocos derechos que quedan en los centros de trabajaos e intentando evitar la mayor que es una destrucción de empleo todavía más grande”.

La precarización asegura el profesor que cuando acabe la crisis “esto se queda, no se va” porque ”hay un planteamiento de que el Estado es ineficiente y hay que dejar paso al mercado”.