Los datos que nos va a proporcionar estarán almacenados en un tratamiento responsabilidad de BOOMERANG TV, S.A., C/ María Tubau 4, 4 planta, oficina 1-2, 28050 Madrid, teléfono 91 662 47 56 y email protecciondedatos@boomerangtv.com; dónde serán tratados para gestionar su participación en el casting de DIVIDED y decidir su participación como concursante en el programa de acuerdo con la información sobre protección de datos que figura a continuación. Sus datos personales serán recabados y tratados por el encargado del tratamiento ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. para gestionar su solicitud de participación en el casting.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

- Responsables del tratamiento: El responsable del tratamiento de sus datos es BOOMERANG TV, S.A., C/ María Tubau 4, 4 planta, oficina 1-2, 28050 Madrid, teléfono 91 662 47 56 y email protecciondedatos@boomerangtv.com.

- Delegado de protección de datos: La dirección electrónica de contacto del delegado de protección de datos de BOOMERANG TV, S.A. es: dpd@boomerangtv.com .

- Necesidad del tratamiento: la comunicación de datos derivada de dicha cumplimentación para poder participar en el casting del citado programa.

- Finalidades del tratamiento: sus datos serán tratados para gestionar su participación en el casting del programa.

- Legitimación del tratamiento: La base jurídica del tratamiento es el consentimiento otorgado en relación con los fines indicados y el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a los responsables del tratamiento.

- Destinatarios: Sus datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal.

- Encargados del tratamiento: ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. y I3 TELEVISIÓN, S.L.

- Transferencias internacionales: No se realizarán transferencias internacionales de sus datos.

- Conservación de los datos: Sus datos serán mantenidos hasta la finalización del casting del programa DIVIDED y terminado el mismo sus datos serán conservados por los responsables del tratamiento hasta un periodo máximo de cinco años.

- Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles y el derecho a retirar su consentimiento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada, acreditando su identidad mediante copia del dni o cualquier documento que le identifique y mediante comunicación escrita ante BOOMERANG TV, S.A., C/ María Tubau 4, 4 planta, oficina 1-2, 28050 Madrid, teléfono 91 662 47 56 y email dpd@boomerangtv.com . También puede presentar una reclamación ante una Autoridad de control, en España la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, www.agpd.es y teléfonos de contacto: 901 100 099 – 912 663 517, en particular, cuando considere que no ha sido satisfecho el ejercicio de cualquiera de sus derechos.