La Mari: "Para una vez que hay aceite cuando lo pido…"

LA COCINERA PENSABA QUE SE LE HABÍA OLVIDADO EL PEDIDO AL JEFE

En 'La Estación' preparan el servicio y la Mari se da cuenta de que no hay aceite de girasol para la freidora. Por eso, la cocinera manda al propietario, Javier, a por el aceite que le mandó comprar por la mañana pero que no estaba en la cocina. La Mari empieza a contarle a Alberto Chicote que no es la primera vez que pasa y antes de que se dé cuenta, Javier llega con las garrafas habiendo oído toda la conversación de su empleada por la ventana.