Alberto Chicote: “¿A ti no te gusta fregar?, a mí no me gusta dejarte en paz”

DOMINGO SE AGOBIA CON LA PRESENCIA DEL CHEF I VÍDEOS INÉDITOS

Domingo no se toma demasiado bien que Alberto Chicote haya criticado como tiene la cocina. El cocinero de ‘El Puerto’ cree que no es el culpable del estado en el que está su lugar de trabajo y sin ton ni son le cambia de tema al chef y le lleva al cuartito donde se cambia. “¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”, le pregunta e líder de ‘Pesadilla en la cocina’. Domingo no sabe ya donde meterse y quiere que el equipo del programa le deje en paz. “¿A ti no te gusta fregar?, a mí no me gusta dejarte en paz”, le responde Chicote.