Adrián: “No es tu problema. Yo tengo que hablar esto con Frank no tú”

MARCOS TRASLADA LAS CRÍTICAS DE CHICOTE A LA COCINA

Alberto Chicote degusta los platos de la ‘Picanha’ y Marcos traslada las críticas del chef a la cocina. “Los frijoles sosos igual que todo, el arroz malo, la fritura mala…”, asegura. Adrián, el jefe de cocina, no está de acuerdo y le explica al camarero que él no tiene que explicarle nada porque no es su problema Frank es su jefe.