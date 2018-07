Alberto Chicote: "'La Estación' y 'El Karma' son una muestra muy acertada de dónde van los tiros en esta cuarta temporada"

Por primera vez ‘Pesadilla en la cocina’ viaja hasta Murcia, y lo hace para visitar un restaurante ubicado en un entorno muy particular: una antigua estación de tren regentada por Javier, un exparacaidista del Ejército cuya mujer lo dejó todo por él. Al principio el local gozaba de mucha clientela, pero muchos de los comensales se marchaban con pequeñas quejas, lo que provocó con el tiempo que no regresaran más.

La falta de atención y detalles, una comida de calidad bastante mejorable y el ambiente irrespirable entre el dueño y una explosiva jefa de cocina han hecho de 'La Estación' un restaurante con potencial pero que ha perdido el rumbo. Sólo Alberto Chicote puede ser capaz de que la locomotora que mueve al restaurante no se pare definitivamente. Porque ‘Pesadilla en la cocina’ es el último tren que tiene 'La Estación' y tiene que tomarlo con todas las consecuencias.

Javier es un militar retirado, exparacaidista del Ejército expulsado por un enfrentamiento con su superior, que ha devuelto la vida a una centenaria estación de tren tras décadas de abandono. Sin embargo, lo que parecía una bonita hazaña se ha convertido en su mayor dolor de cabeza porque 'La Estación' ha perdido los clientes que un día tuvo y no ha conseguido llamar la atención de nuevos comensales. Y es que aunque se considera el encargado, Javier no siempre se encarga de todo y parece haber olvidado la disciplina aprendida en el Ejército.

Sus empleados dicen de él que no sirve como jefe y a veces a Javier no le cuesta mucho demostrarlo. Los camareros a veces están más pendientes de evitar los reproches y dar explicaciones a los clientes que de servir. Además, la jefa de cocina es una mujer a punto de explotar continuamente, no quiere limpiar ciertas zonas de la cocina y se niega a obedecer las órdenes con las que no está de acuerdo. Los gritos, los insultos y las faltas de respeto están a la orden del día en 'La Estación', por lo que durante los servicios saltan chispas que los clientes no pueden evitar escuchar.

De continuar así, el restaurante tiene los días contados. ¿Serán capaces Alberto Chicote y el equipo de ‘Pesadilla en la cocina’ de engrasar la maquinaria de La Estación y de hacer del local un lugar de imprescindible visita?

El segundo restaurante es ‘El Karma’ situado en Madrid y de cocina marroquí. Un programa muy emotivo donde Alberto Chicote se implicará mucho con las dos hermanas enfrentadas que están al frente del negocio.