Rossana: “Yo no limpio pescado, no es mi trabajo”

LOS CLIENTES SE QUEJAN DE LA COMIDA Y GIOVANNI CULPA A SU HERMANA

Giovanni, en el servicio de cena del 'Picasso', sirve a unos clientes una dorada pero la quieren fileteada. El propietario manda a su hermana a que lo haga y en público. Una labor que nunca ha hecho y que el italiano critica. Rossana harta de sus órdenes se dirige a la cocina “yo no soy chica de pescado, no lo he hecho nunca”. Cuando los clientes acaban de cenar se quejan por la cantidad de espinas que tenía el pescado. Giovanni busca a Rossana para quitarse la responsabilidad.