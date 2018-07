Chicote: “La mejor opción para el ’34 Bar’ es que tú desaparezcas de ahí”

GOLPE DE EFCTO PARA QUE JUAN REACCIONE

La situación en el ’34 Bar’ es crítica y el único incapaz de reaccionar es el cocinero. Bloqueado y a punto de perder su trabajo y a su pareja, Juan obliga a buscar a Alberto Chicote un golpe de efecto radical para salvar el negocio: abandonar el restaurante. Algo a lo que se niega rotundamente y que le hace reaccionar y cambiar de actitud casi al instante. “Esa recomendación no la voy a tomar para nada porque no creo que reste. Me he dado cuenta y he despertado”, asegura el cocinero.