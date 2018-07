Alberto Chicote: “Menos mal que no soy alérgico, sino al hospital de cabeza”

EL RESTAURNATE NO SABE LA COMIDA QUE SIRVE

El chef Chicote degusta los platos de la ‘Picanha’ y aunque la carne le gusta, “los frijoles están sosos, el arroz tonto, la ensalada sin aliñar, el chutney de mango no sabe ni a agrio ni a dulce y la vinagreta tiene el vinagre más malo que hay en el mercado”, le explica a Marcos. Tras hacerle un balance al camarero, le echa la bronca a Frank, el propietario, por tener la comida en el restaurante destapada y sin refrigerar. “A eso se le llama alarma, peligro, me cargo a la gente”. Además, no saben las salsas que sirven. “Menos mal que no soy alérgico sino al hospital de cabeza”, comenta.