Alberto Chicote: “Ha habido momentos en los que pensaba que me caían dos galletas”

EL TERCER PECADO CAPITAL: LA IRA

Si los restaurante que ha visita Alberto Chicote en ‘Pesadilla en la cocina’ están en un agujero negro no ha sido por casualidad. Ha sido porque han cometido todos los pecados capitales que se pueden cometer en un restaurante. Uno de los que más ha visto ha sido la ira, “y mira que me dicen a mí que tengo mala leche”, comenta Alberto Chicote. Pero las broncas que ha visto el chef en ‘Pesadilla en la cocina’ no son comparables con nada que haya visto antes. Ha habido momentos de tensión en los que pensaba el líder del programa que aunque fuera de rebote “me caían dos galletas”, asegura.