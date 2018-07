Alberto Chicote: “Esto va a ser como la cuenta atrás a la explosión”

EL SERVICIO CON LOS TRES HERMANOS AL FRENTE, CAÓTICO

Los tres hermanos se exponen a la exigente realidad de trabajar en el ‘Edén’ sin la protección de sus padres. Un examen para el que no todos están preparados. Ana se encuentra fatal y se ha puesto un pañuelo en la cabeza a lo John Rambo para la tensión. “Es que me cogería y me iría para casa”, comenta la propietaria que no deja de tocar la campana para llamar a los camareros con las primeras comandas. Mientras, los padres anotan en sala todos los errores que perciben q lo largo del servicio que se va complicando según avanza.