Alberto Chicote: “Decir 'sirvo fritanga' es como decir: ‘Sirvo mierda y me importa un carajo’”

EL COCINERO NO PRUEBA SU COMIDA PORQUE ES ‘FRITANGA’

En cuanto empieza a llegar la comida a las mesas, las quejas de los clientes no se hacen esperar. Las patatas bravas están crudas y la salsa “abrasa”. Alberto Chicote echa un vistazo a la salsa y ve que arriba del bote está llena de burbujas, por lo que está fermentado. “¿A que no apetece?”, comenta. También devuelven unas alitas y el chef se pregunta si antes de servir lo prueban. Juan, el cocinero, le confiesa que no porque es “fritanga”.