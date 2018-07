“Decidme, ¿qué más me espera? ¿Vais a sacar las pistolas?”

UN NUEVO ESPECTÁCULO DE GRITOS

Los clientes del 'Picasso' se impacientan con una comida que no ha empezado a salir y un hambre que no pueden apaciguar ni siquiera con pan. Hansa no ha visto salir ningún plato y empieza a ponerse nerviosa por los gritos de Giovanni y Rossana. La camarera harta de sus gritos amenaza con irse, hasta que su jefe la echa: “Vete a cagar”. La camarera explota y abandona el ‘Picasso’ pidiendo disculpas a los clientes por el espectáculo. Alberto Chicote alucina.