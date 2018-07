Domingo: “Me voy, ahí os quedáis”

EL COCINERO ABANDONA SU PUESTO DE TRABAJO

Rosa, la propietaria de ‘El Puerto’, discute con Domingo, el cocinero, porque los platos no están saliendo a tiempo y están crudos. La mujer le acusa de no estar pendiente de lo que está en los fogones y se pone ella misma a pasar de nuevo la comida por la plancha, a pesar de que no sabe cómo hacerlo. El jefe de cocina se cabrea por los gritos de su jefa, se quita el delantal y se marcha sin terminar los platos, abandonando el servicio.