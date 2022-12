El ‘Katay’ tiene serios problemas económicos y sus propietarios no saben cómo seguir hacia adelante. Son inexpertos y la falta de comunicación con la cocina aparentemente son los principales problemas. Cuando Chicote llega, la situación es peor. Giovanni y Baldo no pueden cruzar palabra sin discutir. Se echan en cara que, uno es un borracho; y el otro un mujeriego. Sus novias Lidia y Ana también protagonizan algún que otro encontronazo. Todo parece resolverse, cuando uno de los socios deja el negocio.

‘El Yugo de Castilla’ ya no es lo que fue en el pasado. Cristóbal, su dueño, se divorció y todo empezó a ir para abajo. Dejó el negocio y se gastó el dinero en bebida y juergas, quedando atrás un cocinero conocido y reconocido que tenía un restaurante con nombre. Ahora, retoma el negocio pero no funciona. Alberto Chicote intenta ayudarle pero el propietario y amigo del chef no colabora. Los problemas del pasado le arrastran y echa en falta a su familia. Con la ayuda de sus trabajadores, su ilusión que es la cocina y Chicote, conseguirá volver a hacer funcionar lo que un día fue un ejemplo a seguir.

José Luis Sanz es el propietario de ‘La Mansión de Navalcarnero’. Comenzó en el mundo de la televisión como azafato de ‘Lo que necesitas es amor’. Años después, decidió abrir el restaurante como negocio, junto a un socio que le dejó solo con la deuda. Su madre, Amelia, tuvo que hipotecar la casa, y ahora, por los 40.000 euros que debe su hijo, le van a quitar la casa. Además, los camareros están de paso. Fernando se dedica más al espectáculo y la interpretación; Miriam está estudiando estética y espera trabajar de ello; y Manuel, el cocinero es fotógrafo.

‘La Zapatería’ tiene serios problemas de higiene. Celso, su dueño, hace años que ha desatendido el negocio a raíz del divorcio de su mujer. Un restaurante en el centro de Madrid y que lleva abierto casi dos décadas. El propietario cuenta con la ayuda en la cocina de Julio, un amigo de toda la vida, que hace los que puede en tareas culinarias y de limpieza. El cocinero le aconseja que deje la bebida y vaya al psicólogo para encarrilar su vida y así reflotar el local. Un idea que enciende al gallego porque no cree que sea necesario visitar a un médico.

El 'Nou Set' es un restaurante ubicado en el interior de un club de tenis, dirigido por Mª Ángeles, una mujer a punto de dar a luz y que ve como el negocio no sobrevive a la crisis. La embarazada cuenta con la ayuda de Gloria, Marta y Dámaris, su hermana pequeña y con la que no tiene demasiado feeling. Desde que Dámaris se enamoró de un hombre que no la quería, la relación entre ambas es inexistente fuera del trabajo y dentro, es de lo más tensa. Alberto Chicote tendrá no sólo que reflotar el local, sino salvar a una familia rota que le traerá quebraderos de cabeza y que le llegará al corazón.

El ‘Vivaldi’ no vive su mejor época. Giuliano, el propietario ha perdido la ilusión por su profesión y le desahucian de su negocio en 10 días. El restaurante se inauguró hace 17 años, el mismo tiempo que tiene el hijo del dueño Giu que a pesar de su juventud se ha convertido en padre. El pinche de cocina sueña con convertirse en un gran cocinero como fue su padre en el pasado. Con mucha fuerza, ilusión y mostrando a cada minuto su pasión en los fogones, logra sacar adelante un servicio desastroso, haciéndose con el mando. Ante el asombro de Alberto Chicote, el adolescente convierte en un éxito la reapertura y es premiado con un curso de cocina en la prestigiosa academia culinaria Hofmann.