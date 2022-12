Los restaurantes que Alberto Chicote ha reflotado hasta ahora, eran unos negocios que estaban al borde de la quiebra y que el chef ha conseguido convertir en locales de moda. Aunque no sólo han conseguido fama ‘La Tana’, ‘El Da Vinci’, ‘El gusto es nuestro’, ‘El último Agave’, ‘El Castro de Lugo’, el ‘Domine Cabra’, el ‘Opila’ y ‘La Reina del Arenal’ , el ‘Osaka’, el ‘Sagar’, ‘La Ermita’, 'El Bodegón' o 'El Pozo Viejo', también sus propietarios, trabajadores y por supuesto, sus frases.

‘La Tana’

Fátima y Alfredo son los propietarios de ‘La Tana’, un restaurante de Pinto que no pasa por su mejor época. Gracias a Chicote, saldrán adelante, pero no será tarea fácil. A la mujer no le cae en gracia el chef y la actitud del dueño choca con la de Alberto. Tanto que, hasta abandona en mitad de un servicio. Sin embargo, el codiciado cocinero abre los ojos a Alfredo y finalmente coge el toro por los cuernos y consigue revivir su negocio, con proposición de matrimonio incluida.

‘El Da Vinci’

En Moreira, Alicante se encuentra ‘El Da Vinci’, el restaurante que Rafa Soler abrió hace 12 años y que le proporcionó éxito dinero y reconocimiento como chef. Ahora, el propietario está a punto de perderlo todo por su mala vida y si no reacciona, puede arrastrar con él a todos los que le rodean. Sus hijos Rafa y Rubén ayudan a su padre, a pesar de su mala relación. A pesar de todo, la paciencia y profesionalidad de Chicote hará que ‘El Nuevo Da Vinci’ vuelva a ser lo que era y acabe el servicio entre aplausos.

‘El gusto es nuestro’

Los trabajadores de ‘El gusto es nuestro’ son “una familia”. Una confianza que ha creado un descontrol que está llevando al restaurante al borde de la quiebra. La actitud de Lolo, el propietario, choca con Alberto Chicote y la de Yoli también, incluso en reiteradas ocasiones. Un megáfono, una peluca, sus cantes, sus bailes hacen que el chef se encienda pero que al final se tomen cariño.

'El último Agave'

Roberto, Cristina y Sergio son los socios de ‘El último Agave’. Un restaurante mexicano situado en Barcelona y donde el principal problema son ellos: los propietarios. Chicote, nada más llegar, ve que la pesadilla no está en la cocina, e intenta que el ‘circo’ montado, funcione como negocio. Sin embargo, Cristina no ayuda demasiado con su afán de protagonismo y los tequilas que se bebe en mitad de un servicio, aunque al final, y con la voluntad de los tres socios, el local acaba con buena nota y con los críticos nacionales más importantes, con ganas de volver.

‘El Castro de Lugo’

Las cosas en ‘El Castro de Lugo’ están difíciles porque el negocio ha perdido el norte. Según Óscar, el propietario, el restaurante empezó dando comida gallega y ahora da tradicional y como no empiecen a llenar el negocio habrá que cerrarlo. El problema más grande es la cocina, la dirección, la lengua… una colección de problemas a la que se suma una deuda. Aunque para problemas, la falta de higiene en el local.



‘Domine Cabra’

En Huertas, una de las calles más transitadas de Madrid, se encuentra el ‘Domine Cabra’. Un restaurante inaugurado hace más de treinta años donde iban políticos, artistas y hasta el Rey. El sueño de Fernando, su propietario, que inmerso en una enfermedad se ve obligado a ceder el testigo a Alba y Xinto, sus hijos. Ninguno de los dos es consciente de la situación del negocio, ya que está inmerso en una profunda crisis, que intentará salvar el chef Alberto Chicote.

El ‘Opila’ y ‘La Reina del Arenal’

Los propietarios del ‘Opila’ y ‘La Reina del Arenal’ están en la ruina. Sus dos negocios han supuesto una gran inversión, en la que están involucrados familiares y amigos. Ante esta grave situación, Alex y Armand acuden a Alberto Chicote. Una presencia que no será del agrado de Estrella, la cocinera, que falta el respeto al chef y hace oídos sordos a sus consejos. A lo que se suman los socios que no ayudan. Sus caracteres y actitudes dispersas han llevado al restaurante y a la taberna a la quiebra y han dado más de un dolor de cabeza a Chicote.



El ‘Osaka’

En Ronda, Málaga, se encuentra el ‘Osaka’ un restaurante japonés abierto hace más de un año por Ángel Pan, el único hijo varón de una familia china con acento andaluz. Con 26 años ha tenido varios negocios. Sara y María ayudan a su hermano privilegiado. Alejandro y un amigo también ayudan. Pero el principal problema es su dueño y su soberbia que se ha traducido en problemas de entendimiento. Alberto Chicote llegará a la ciudad andaluza para intentar salvar el negocio y hacer entrar en razón al joven propietario que parece tomárselo todo a risa.



El ‘Sagar’

Jay y Kumar no saben qué hacer con su negocio: el ‘Sagar’. Un restaurante hindú, en pleno barrio de Salamanca, que a pesar de sus seis meses de vida, ya está en quiebra. El problema es su inexperiencia, de la cual sus cocineros se aprovechan. Babú y Amrik tienen la sartén por el mango y no ven problemas. Por eso, necesitan desesperadamente la ayuda de Chicote que acabará con la dictadura de los empleados y reformará el local, para que se convierta en un referente de comida de la India en Madrid.

‘La Ermita’

En el asador ‘La Ermita’ tres son multitud. Y es que, la falta de entendimiento entre Carlos, Marta y Susana está llevando al fracaso el negocio ubicado en la carretera de Colmenar, al norte de Madrid. A pesar de que los principales problemas son la descoordinación y los choques entre propietarios, Alberto Chicote pronto se dará cuenta de que no son los únicos. Con la ayuda del chef y las ganas de sacarlo adelante, el lugar de paso para muchos viajeros, será un restaurante al que muchos decidirán volver sin necesidad de irse de viaje.

‘El Bodegón’

El negocio familiar ‘El Bodegón’, es un restaurante taurino muy popular en Guadalajara, dirigido por Abraham y Ana. La mala situación económica del local está sacando la cara más autoritaria del propietario. La necesidad de dinero, su obsesión por controlarlo todo y la falta de confianza en su familia le han hecho instalar nueve cámaras de seguridad y está destrozando la relación con su familia y sobretodo con su mujer. Gracias a la ayuda del chef Chicote y el trabajo del personal, el restaurante reflota y comienza a marcar beneficios.



‘El Pozo Viejo’

En Marbella, se encuentra ‘El Pozo Viejo’, un restaurante regentado por Carmen, una dueña más preocupada por la vida social que por sacar adelante su propio negocio; Manolo, un cocinero anclado en las tendencias gastronómicas de hace décadas en los hoteles de costa de gran tamaño; y Fina, una camarera, cuñada de la dueña, que tiene muy mala relación con el cocinero. Un triángulo que no se soporta pero que al mismo tiempo necesita estar junto.

Alberto Chicote hace todo lo posible para que local vuelva a ser el restaurante que fue una vez, con sus consejos, sus recetas y una reforma en tres partes que dota de identidad el negocio del casco antiguo. Un nuevo éxito, en el último reto de la temporada de ‘Pesadilla en la cocina’.