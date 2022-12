Alfredo no colabora para sacar adelante ‘La Tana’ y su actitud no es la adecuada. Por eso, Alberto Chicote le echa la bronca: “Hay dos maneras de llevar un negocio como hace todo Dios y la tuya”. El propietario”está dormido” y tiene que “despertar”, unas palabras que no se toma nada bien y por las que abandona “No lo aguanto tío. Me tengo que largar”.