Tras un desastroso servicio al mando del chef de '', Alberto Chicote está desanimado, desilusionado, triste… Y es que no entiende ni Martínez ni su comportamiento y no puede seguir con su trabajo de ayudar al ‘Sukur’. Es la primera vez que Chicote no ve futuro al restaurante y no encuentra la forma de reflotarlo. Nacho, el propietario le pide una última oportunidad.