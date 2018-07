Alberto Chicote: “Eres el chaval de la barra”

LA ENCARGADA TRABAJA DE CAMARERA

En la cocina del nuevo restaurante que intenta reflotar el chef de ‘Pesadilla en la cocina’ las salsas están sin etiquetar y ninguno sabe qué salsa es cada una. Alberto Chicote alucina. Aunque no es con lo único. Y es que, se ha dado cuenta de que Eva, la encargada de por la tarde, en vez de hacer su trabajo, ejerce de camarera detrás de una barra. Un puesto que ella no quiere aunque parece que no hace nada por cambiarlo.