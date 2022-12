El equipo de ‘Pesadilla en la cocina’ ha trabajado duro para darle un cambio de imagen al ‘Anou’. Empezando por el cartel. Sin embargo, Teresa ya le pone pegas porque la letra es muy pequeña. Chicote ha querido diferenciar en el restaurante un espacio de otro para cambiar de esencia. A Javi le gusta mucho. “No tengo palabras”, asegura.

Teresa no habla del trabajo realizado por el equipo del programa y al chef le gustaría saber qué piensa del resultado. “La decoración está vacía siempre y cuando no esté mi comida”. Y es que, cree que con la reforma no es suficiente. Además, hay una nueva oferta gastronómica. Sin embrago, que la actitud de Teresa cambie, no está del todo claro…