La madre de Teresa le cuenta a Alberto Chicote su verdadero papel en el 'Anou'. Ella, junto a su marido, son los avalistas, sin embargo, ellos no ejercen como tal porque Teresa y Javi no quieren. También le cuenta que su hija es furiosa pero también es muy simpática. “Cuando engatusa, engatusa”, comenta. La hija se piensa que el problema es que no entra la gente porque no quiere, cuando el problema es “que los clientes que entran no quieren volver”.

Tras la charla con Teresa madre, Chicote se apresura a hablar con Teresa hija. “Ser aval de un negocio y haberla echado a patadas no es la mejor opción”, le espeta. La cocinera calla. El chef le aconseja que busque “un tronco más grueso. Porque lo que tú llamas cocina de intuición no está funcionando”.