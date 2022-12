El equipo del ‘Anou’ está dividido. Alberto Chicote los reúne a todos de emergencia para decidir si sigue o no. El chef reconoce la responsabilidad que tuvieron Javi y Mª José, unos trabajadores que no entienden por qué Teresa abandonó.

Teresa, la madre, alaga la decisión de Javier porqué continuó a pesar de la situación. Teresa no escucha a su equipo y asegura que la primera ofendida y abandonada fue ella, cuando vio que su orden de dejar el restaurante sólo la obedeció una persona. ”¿Cómo quieres que te hagan caso cuando pides algo que no tiene sentido lo cojas por donde lo cojas?”, le dice el cocinero.

Chicote se piensa que Teresa le llamó para que el chef le dijera lo buena que es y está llevando al traste al restaurante y todo lo demás. “Si el chiringuito no funciona ahora, cuéntame monina dónde vas a ir a buscar un trabajo”, le dice el líder de ‘Pesadilla en la cocina’. Y es que, no se puede avalar con nada “porque todo lo que has tocado lo has jodido”.

Teresa le sigue echando la culpa a su pareja porque no habla y no es un motor. Ella tiene que aprender a escuchar. “La gente no va a un restaurante a que los mandes” intenta el chef que entienda la dueña. La madre de Teresa como socia le pide a Alberto que le ayude. Sin embargo, su hija “ni siquiera ha tenido cojones para pedir disculpas” aunque se compromete a escuchar desde la necesidad. Al final Chicote consigue que todo el equipo se comprometa.