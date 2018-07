Marta: "Volvería a Pekín Express, nunca he sido tan feliz"

¿Qué os llevó a presentaros a ‘Pekín Express’?

Marta- Siempre habíamos querido vivir algo así y nos gusta mucho la aventura. En la competición hacemos un buen equipo porque somos luchadores natos, y discutiendo o no, allí nos entendíamos muy bien. Creo, además, que nos hacía mucha ilusión vivir esa experiencia juntos. Tal vez fuera lo último que teníamos que hacer como pareja o expareja.

Giorgi- Nos gusta el formato de aventura y competición, una gran aventura le llama a cualquiera.

¿Cómo os preparasteis para el programa?

M- La verdad es que no nos preparamos, digamos que para Pekín Express nosotros estamos preparados todo el año porque somos deportistas y entrenamos a diario o casi a diario. De todas formas, la gente está muy equivocada, este no es un concurso que te requiera una forma física potente y ser deportista como nosotros no te hace ganar nada. Vas en coche a todos lados y las pruebas son de habilidad o de memoria, o de suerte... como la última. Si hubiera sido más físico otro gallo hubiera cantado.

G- Mucho no nos preparamos, nos compramos algo de ropa, investigamos un poco la zona de India y Marta se vio algún que otro programa de ediciones anteriores.

¿Ibais directamente a ganar?

M- Yo iba con más cautela, no sabía bien a lo que me enfrentaba y no quería pensar que íbamos directamente a ganar. Sin embargo, Giorgi iba a ganar desde el minuto 1 y por mi parte la cosa cambió en cuanto acabó la primera etapa. Me convertí como un Pokemon jajajaj, se me activó el modo competición y eso ya era imparable, íbamos a ganar sí o sí.

G– Si, nosotros íbamos a ganar y a la vez intentar disfrutar.

¿Cuál fue el momento en el que más disfrutasteis?

M- No puedo quedarme con un momento porque fueron todos, ganando amuletos, ganando la inmunidad... el más difícil fue el día siguiente de aterrizar en Bilbao. Allí hubo momentos "difíciles" como comerme la asquerosidad de Shiva pero comparado con lo duro que se me hizo volver a casa y el mes que pasé aquí, aquello fue todo un camino de rosas.

G- En la etapa 2, el primer día junto a los primos, momento adelantamientos más la increíble casa. Y el momento más tenso supongo que fue en la etapa 4, cuando nos comimos un sobre negro a primera hora de la mañana.

¿Cómo os gustaría que os recordaran los seguidores del programa?

M- A mí por lo menos como lo guerrera y trasparente que soy. Soy de carácter fuerte pero de sentimientos puros, por eso la gente que me conoce no es que me quiera, es que me quiere mucho, mucho. Cuando estrecho lazos con alguien se lo doy todo.

G- Como lo que hemos sido, verdaderos y siempre de cara, pese a quien le pese.

¿Volverías a concursar en ‘Pekín Express’? ¿Por qué?

M- Sin pensarlo. Cogería ahora mismo la mochila y me largaría donde fuera y con lo puesto. ¿Porque? Nunca he sido tan feliz.

G- Volvería encantado. No me conformo con irme a falta de 2 programas. Volvería para la revancha y así vivir otra increíble experiencia.

¿Qué es lo más fuerte del choque de culturas?

M- Para los que convivíamos allí lo más fuerte creo que fue el concepto de la limpieza. Parece una tontería, pero se nota un montón, allí todo es muy sucio y vivir en esas condiciones, si no estás acostumbrado, es difícil. Había sitios muy humildes que estaban limpios y gente con más pasta que en fin... lo comentábamos mucho y era incómodo.

Por lo demás no hubo tanto trato con la gente de allí, por supuesto el papel de la mujer... son muy machistas y eso no mola.

G- Lo más fuerte para mí sin ninguna duda es la higiene, te diría perfectamente que su gran actitud de ayudar a quien lo necesita pero a mí me parece algo normal ya que mi familia hace lo mismo.

¿Quién crees que será la pareja ganadora de ‘Pekín Express: la ruta de los elefantes’ para vosotros?

M- Para nosotros siempre fueron los Aristócratas. Tienen algo que conecta muy bien con los conductores, se merecen ganar sin ninguna duda.

G- Para mí las ganadoras de Pekín Express son Vanesa y Andrea. Pero actualmente me gustaría ver a los primos ganadores por su situación, aunque los aristócratas son los claros favoritos.

¿Quién era la pareja con la que mejor te llevabas en la carrera?

M– Con las pulpeiras, los aristócratas y los primos. Fieles a ellos siempre y como tal ellos a nosotros también. No éramos de llevarnos mucho con todo el mundo, pero si teníamos 3 amigos los teníamos de verdad.

G- No puedo hacer diferencias entre los primos, aristócratas y norteñas. Son los 6 increíbles.

¿Qué aprendiste de tu acompañante durante la carrera?

M- Me aportó positividad, allí tu pareja se convierte en la persona más importante de tu vida lo que dura la aventura. En mi caso fue así al menos, era parte de mí, éramos un equipo y eso sólo funciona si tienes una conexión muy fuerte.

G– Nada nuevo, muchas horas juntos. Ya nos conocíamos al completo.

¿Cómo valoras tu posición? ¿Estás orgulloso de ella?

M- No estoy avergonzada ni tampoco orgullosa, esa no era mi meta y no pude hacer nada para evitarlo así que he optado por pasar de plantearme si me siento satisfecha con la posición. Se vio lo competitiva que soy y el cuarto puesto para mí es una basura jajajaja.

G- Pues insuficiente e insatisfecho pero viendo el rol que juega el factor suerte en el programa creo que es buen resultado.