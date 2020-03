El periodista Iñaki Gabilondo comentará con Mamen Mendizábal su infancia y su relación con sus padres.

Una de las anécdotas de Gabilondo es de la ocasión en la que le pidió dinero a su padre y tal y como lo cuenta no parece que haya habido muchas más: "Le pedí dinero una vez y uf. Me preguntó 'dónde estás', se bajo del taxi y al decirle 'te quiero explicar' me tapó la boca me metió dinero en el bolsillo y me dijo 'confío en tí' y se fue".

Estamos acostumbrados a escucharle a los micrófonos o verle delante de las cámaras y ha demostrado durante su carrera la importancia del diálogo y la convivencia. Pero para conocer más a la persona que al periodista Mamen Mendizábal se traslada a San Sebastián, ciudad en la que se crió.

En concreto los dos periodistas recorrerán el mercado de La Bretxa, donde está el germen de este clan y donde se forjaron los valores que vertebran su vida.

En el programa que se estrena el próximo miércoles, conoceremos la profunda y fuerte relación que une a la familia, siempre con el recuerdo y la admiración a sus padres, José y María Luisa.