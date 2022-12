El actor Willy Toledo ha hablado en 'Más Vale Tarde' sobre el fin del bloqueo en Cuba. Según ha dicho, "la noticia se ha recibido como una victoria del pueblo y del Gobierno, ya que se pone fin a 55 años de bloqueo criminal de Estados Unidos". Además, ha añadido que quienes apoyan la revolución se encuentran "eufóricos".



Willy Toledo se ha preguntado por qué no se ha levantado antes el embargo para demostrar que era un agumento del Gobierno cubano y se ha mostrado partidario de que "sea el pueblo quien decida sobre sí mismo". También ha defendido que "fue la Asamblea Nacional del poder popular la que le dio el poder a Raúl Castro y no Fidel" y se ha referido a España "no fue una entrega como la de aquí con la jefatura de Estado".



Sobre la libertad de prensa, Willy Toledo ha dicho que en Cuba "hay cientos de publicaciones que no están controladas por el Gobierno" y ha detallado que "no hay televisiones privadas porque todo pertenece al Estado, al pueblo cubano".



Asimismo, el actor ha respondido que "los últimos presos políticos cubanos acabaron en España pidiendo que les dejaran regresar a Cuba porque en el capitalismo se vivía muy mal, tenían que trabajar mucho, dejarse la espalada, 600 euros por pagar su vivienda y pagar por su salud".



Willy Toledo también ha denuncido las críticas a Cuba: "Para criticar a Cuba están los medios de comunicación, los tertulianos, los columnistas" y ha mostrado su respaldo a la revolución pese a "sus errores".



Por último, Willy toledo ha declarado que "el Gobierno australiano está culpando ahora a la Policía de lo sucedido en Sídney".