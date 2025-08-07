Teresa Domínguez, de 'Levante-EMV', sobre el robo a Calatrava: "El reloj es un Patek Philippe valorado en 110.000 euros"

Se cree que el arquitecto llevaba un reloj modelo 'Calatrava', que se caracteriza por tener un diseño muy sencillo. "Un ladrón casual no debería saber identificar ese modelo como el más exclusivo de la marca", reflexiona la periodista.

El arquitecto Santiago Calatrava ha sufrido un robo mientras paseaba por Valencia. El ladrón se llevaba el reloj del arquitecto, cuyo valor ronda los 100.000 euros. Este, finalmente, fue arrestado minutos después y el arquitecto pudo recuperar su reloj. Más Vale Tarde conecta con la periodista Teresa Domínguez, de 'Levante-EMV', para conocer en mayor profundidad este suceso.

Se cree que este robo podría haber sido un encargo. La periodista explica que durante la detención del sospechoso, el ladrón recibió 10 llamadas de un número de Suiza, lugar de residencia habitual del arquitecto. "Es verdad que el ladrón no tiene ningún vínculo con Suiza", añade Domínguez. "Parece poco probable que si alguien encarga un robo sea tan torpe de llamar desde el punto de origen donde se ha planificado ese asalto", reflexiona.

En cuanto al reloj sustraído, no es un reloj "cualquiera". La periodista indica que es de la marca Patek Philippe que Calatrava ha valorado en 110.000 euros. "Es una marca que tiene relojes de hasta 300.000 euros", detalla. Aunque no se conoce con exactitud el modelo, se cree que es el 'Calatrava', diseñado en los años 30 del siglo pasado. Este reloj es muy sencillo por ello, como apunta Domínguez, "un ladrón casual no debería saber identificar ese modelo como el más exclusivo de la marca". "Aquí nada parece casual", señala Marina Valdés.

El robo, finalmente, tuvo final feliz ya que, además del yerno del arquitecto, pasaba por ahí un policía, fuera de servicio, y un ciclista, que ayudaron a detener al ladrón. "El que alcanza al ladrón y lo tira al suelo, gracias a la interceptación del ciclista, es su yerno", apunta la periodista.

El arquitecto, por su parte, ha comentado en su círculo que "son cosas que pasan que le podría haber tocado a cualquier persona". "No sé si con las horas ha madurado la posibilidad de que haya sido algo individualizado", indica Teresa.