Ramoncín ironiza sobre las incidencias en la 'rave' ilegal en Salamanca: "No van a dar positivo en ColaCao"

El artista destaca que los asistentes a esta fiesta ilegal están manteniendo la limpieza de la zona. Además, no duda en mostrarse muy crítico con los precios de los festivales que pueden empujar a los jóvenes a celebrar estos eventos.

Unas 2.000 personas llevan varios días celebrando una 'rave' ilegal en el pantano de Santa Teresa, en Salamanca. La zona ha sido perimetrada por la Guardia Civil y, por el momento, solo se han producido incidencias por positivos de drogas, así como en controles de alcoholemia.

En el evento se puede encontrar gente de toda Europa ya que se convoca a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Destaca, especialmente, su organización ya que en la misma se pueden encontrar desde tiendas de ropa a lugares para comer.

Ramoncín destaca el hecho que los asistentes estén manteniendo la limpieza del lugar. Además, sobre el hecho de que no se han producido incidencias, más allá de positivos por alcohol o drogas, afirma, irónico: "No van a dar positivo en ColaCao".

"El alma de rockero de Ramón...", comenta María Claver, ante el comentario. El artista, además, denuncia el elevado coste que tienen actualmente los festivales. "Hay gente que se está haciendo millonaria con los festivales", afirma, "con menos seguridad a veces que la que tienen estos chicos", haciendo referencia a la 'rave' ilegal. El artista indica que en estos eventos cobran "cinco pavos por una botella de agua".