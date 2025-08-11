Ramoncín elogia que en la 'rave' de Salamanca "dejen todo limpio": "Están recogiéndolo todo y no suele haber conflictos"

El artista considera que es "normal" que se organicen este tipo de eventos ilegales debido al coste que tienen actualmente los festivales. "Les cobran cinco pavos por una botella de agua", expone indignado.

El pantano de Santa Teresa, en Salamanca, está alojando una 'rave' ilegal. La convocatoria, que se hizo a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, ha reunido ya a centeneres de personas. El evento, por el momento, se está desarrollando sin incidentes.

Ramoncín considera "estupendo" que en este tipo de eventos se procure dejar los espacios limpios. "Están recogiéndolo todo, no suele haber conflictos", añade. "Dan positivo en drogas... no van a dar positivo en cola cao", afirma, irónico.

El artista, además, señala que no le extraña que se celebren este tipo de eventos "con el precio al que se están poniendo los festivales". "Le están quitando a la gente la cabeza", afirma, "hay gente que se está haciendo millonaria", añade.

Ramoncín indica que en los festivales, en muchos casos, se trabaja "con menos seguridad, a veces incluso, que la que tienen estos chicos". Además, indica que hay "menos control de lo que se hace" y que muchos trabajadores trabajan "muchas horas sin tener seguridad y preparación". "Y luego les cobran cinco pavos por una botella de agua", expone, indignado.