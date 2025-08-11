Ahora

En el pantano de Santa Teresa

Ramoncín elogia que en la 'rave' de Salamanca "dejen todo limpio": "Están recogiéndolo todo y no suele haber conflictos"

El artista considera que es "normal" que se organicen este tipo de eventos ilegales debido al coste que tienen actualmente los festivales. "Les cobran cinco pavos por una botella de agua", expone indignado.

El artista considera que es "normal" que se organicen este tipo de eventos ilegales debido al coste que tienen actualmente los festivales. "Les cobran cinco pavos por una botella de agua", expone indignado.

El pantano de Santa Teresa, en Salamanca, está alojando una 'rave' ilegal. La convocatoria, que se hizo a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, ha reunido ya a centeneres de personas. El evento, por el momento, se está desarrollando sin incidentes.

Ramoncín considera "estupendo" que en este tipo de eventos se procure dejar los espacios limpios. "Están recogiéndolo todo, no suele haber conflictos", añade. "Dan positivo en drogas... no van a dar positivo en cola cao", afirma, irónico.

El artista, además, señala que no le extraña que se celebren este tipo de eventos "con el precio al que se están poniendo los festivales". "Le están quitando a la gente la cabeza", afirma, "hay gente que se está haciendo millonaria", añade.

Ramoncín indica que en los festivales, en muchos casos, se trabaja "con menos seguridad, a veces incluso, que la que tienen estos chicos". Además, indica que hay "menos control de lo que se hace" y que muchos trabajadores trabajan "muchas horas sin tener seguridad y preparación". "Y luego les cobran cinco pavos por una botella de agua", expone, indignado.

Las 6 de laSexta

  1. Nuevo incendio en Cádiz: el fuego en Tarifa obliga a evacuar a 2.000 personas de playas y hoteles y a pedir el confinamiento
  2. El Gobierno impugna el acuerdo de PP y Vox que veta las celebraciones musulmanas en polideportivos de Jumilla
  3. Trump vuelve a usar a la Guardia Nacional: ahora para luchar contra la delincuencia en Washington
  4. El BBVA sigue adelante con la opa sobre el Banco Sabadell
  5. Israel mata a varios periodistas, entre ellos Anas Al Sharif, en un ataque contra una tienda para los medios en Gaza
  6. Odio machista en la WNBA: arrojan juguetes sexuales en mitad de los partidos femeninos de baloncesto