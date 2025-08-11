María Claver, sobre la medida de Jumilla: "La izquierda ha caído en la trampa de Vox"

La periodista cree que la izquierda ha"entrado al trapo" debido a que consideran que hacerlo puede tener "algún tipo de beneficio electoral para ellos". Claver considera que es "un gran error" y un "intento de polarización".

El Gobierno ha impugnado la medida del Ayuntamiento de Jumilla que impediría realizar actividades religiosas o culturales en las instalaciones deportivas de la ciudad. Esta medida efectaría directamente a la comunidad musulmana ya que no podrían realizar diversos actos religiosos, como la fiesta del cordero, que habían celebrado, anteriormente, en las mismas.

María Claver afirma que esta medida ha sido "una trampa que Vox ha puesto a la izquierda y la izquierda ha entrado de lleno". "Me parece que es una exhibición de contradicciones sobre la posición histórica del papel que tiene que jugar la religión en la vida pública de la izquierda", añade.

"Creo que es una trampa y han entrado al trapo en la consideración de que esto tiene algún tipo de beneficio electoral para ellos", añade la periodista, "me parece un gran error y otro intento de polarización de la vida pública y la vida política en España".

Sobre el mensaje publicado por Juan José Imbroda, presidente de Melilla, en el que se desmarca de lo que ha sucedido en Jumilla, Claver comenta que "está dónde está y, obviamente, tiene que desmarcarse". "Insisto, el problema fundamental que esto rompe con una posición tradicional de la izquierda en el ámbito de la religión", indica.